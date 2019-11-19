Gündem Antalyadaki siyanürlü ölümlerin ardından bulunan mektupta adı geçen belediye çalışanlarına soruşturma Benden 450 bin TL aldılar
ANTALYA

Antalya'daki siyanürlü ölümlerin ardından bulunan mektupta adı geçen belediye çalışanlarına soruşturma: 'Benden 450 bin TL aldılar'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin siyanürle ölümüyle ilgili geride bırakılan mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Geride bir mektup bırakan baba Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlattığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile 450 bin TL para aldıklarını ileri sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri otopsi işlemleri için ekipler tarafından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri otopsi işlemleri için ekipler tarafından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 9 Kasım günü Konyaaltı ilçesinde, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) kimyasal madde kullanımı sonrasında evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan mektubunda adı geçen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. ile F.P. hakkında olduğu öğrenildi.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Ölümlerinde siyanür şüphesi
GÜNDEM
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu: Ölümlerinde siyanür şüphesi

DHA
Selim Şimşek

Antalya’da dört kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklaması: Menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu var
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'BENDEN İŞ VAADİYLE 450 BİN TL'DEN FAZLA PARA
ALDILAR'

9 aydır işsiz olduğu öğrenilen bilgisayar teknikeri Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazdığı ortaya çıktı.

  • Selim Şimşek'in yazdığı mektupta şu ifadelere ver verildi: "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direkt sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş….. hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."

Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aileye hüzünlü veda
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