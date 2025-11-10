ASSAM Kongresi'nde İslam birliği için kritik çağrı: Bıçak kemiğe dayandı

Kongre hakkında bilgi veren ASSAM Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Coşar, "ASSAM, ASDER derneğimiz içerisinde 2011 yılında ilk kez Adnan Tanrıverdi paşamız tarafından ortaya konarak, ASDER içerisinde 2 yıl gibi bir süreçte gelişen fikirler müstakil bir oluşum olarak faaliyetine devam etmesi gerektiğinden dolayı 2013 yılında bir dernek olarak yer almıştır. 2013’ten bu yana Afrika İslam Birliği kongreleri şekliyle devam etmekte. İlk kongresini 2017 yılında yapmış ve 2019 yılına kadar uygulamalarını fiili olarak gerçekleştirmiştir. Pandemi sürecinde de online olarak devam etmiştir. O tarihten bugüne 9’uncu kongremizi devam ettiriyoruz. 2024’ten itibaren her yıl bir konuda dünyanın muhtelif yerlerindeki krizlere nasıl çözüm bulunabilir, bunun arayışı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu seneki çalışmamızda Avrupa’daki İslam ülkeleriyle beraber Doğu Türkistan, Asya bölgesini inceleyecek bir kongre oldu. Bu seneki kongrenin şöyle bir özelliği var. Akademik nosyona sahip çok sayıda rektörümüz ve bilim insanlarımız iştirak ederek konuyla alakalı çözümleri sundular. Benim de yapmış olduğum sunumda İslam aleminin artık eskiyle övünmeleri bırakıp artık eyleme geçme zamanı olduğu ve artık bıçağın kemiğe dayandığı, köprüden önceki son çıkışta olduğumuz üzerine bir sunumum oldu. Sadece bildirilerin icra edildiği bir kongre değil aynı zamanda bir manifesto kapsamında ifade edilen bir kongre oldu. Buradaki katılımcıların hepsi artık eyleme geçme zamanının geldiğini ifade ederek, ortak ekonomik sistem, ortak bir eğitim sistemi ve bir ülkeler topluluğu oluşması gerektiğine ilişkin beyanda bulundular. Bunun ötesinde bir ortak savunma sistemi hayata geçmeli. Gazze’deki, Sudan’daki kanın durdurulabilmesi için İsrail’in karşısına ne az ona denk bir güçle karşısına çıkılması gerektiğini vurguladılar" dedi.