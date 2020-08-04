Arabalı yolcu feribotu arızalandı yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı

Olay, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Avşa'dan İstanbul'a gelmek için 16.00'da hareket eden Yener C. isimli özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da görevlilere tepki gösterdi.



Yüzlerce yolcu durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Feribotun arızalandığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri hem vatandaşlardan hem de feribot görevlilerinden bilgi aldı.

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Olay yerine çağrılan römorkör tekneleri arızalanan feribotu Zeytinburnu'ndaki limana yanaştırdı. Feribotun yanaştırılması sırasında Sahil Güvenlik teknesi de takip yaptı.

Gemi kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Limana yanaştırılan feribottan inen yüzlerce yolcu, basın mensuplarına yaşananları anlatarak tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia etti.

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Yaşanan arıza nedeniyle yolcular tepkilerini dile getirdi.

FERİBOTTA YAŞANANLAR KAMERADA

Arızalanan feribotta yaşanan o anlar ise bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yolcuların alkış tuttuğu, feribottaki araç sahiplerinin korna çalarak tepki gösterdiği görülüyor.

FOTOĞRAF 15 Olay, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Avşa'dan İstanbul'a gelmek için 16.00'da hareket eden Yener C. isimli özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da görevlilere tepki gösterdi. Yüzlerce yolcu durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Feribotun arızalandığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri hem vatandaşlardan hem de feribot görevlilerinden bilgi aldı. Olay yerine çağrılan römorkör tekneleri arızalanan feribotu Zeytinburnu'ndaki limana yanaştırdı. Feribotun yanaştırılması sırasında Sahil Güvenlik teknesi de takip yaptı. Limana yanaştırılan feribottan inen yüzlerce yolcu, basın mensuplarına yaşananları anlatarak tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia etti. Arızalanan feribotta yaşanan o anlar ise bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yolcuların alkış tuttuğu, feribottaki araç sahiplerinin korna çalarak tepki gösterdiği görülüyor. Arabalı yolcu feribotu arızalandı yüzlerce yolcu denizde mahsur kaldı Avşa-İstanbul seferini yapan arabalı yolcu feribot arızalınca yüzlerce yolcu denizin ortasında mahsur kaldı. Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu belirterek görevlilere tepki gösterdi. Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmesinin ardından feribot kıyıya çekildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 25 Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti. Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı. Öte yandan Milas Bodrum Havalimanı'nda da büyük hareketlilik yaşandı. Bodrum'dan kaçış başladı: Tatilcilerin dönüş yolculuğu trafiği kilitledi Muğla'nın gözde turizm cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin bir kısmı, dönüş için yola çıkmaya başladı. Tatilciler, ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. BiP'te paylaş

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