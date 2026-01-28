Yeni Şafak
Aziziye Canlı Hayvan Pazarı sektörün buluşma noktası oldu

Haber Merkezi
20:4028/01/2026, Çarşamba
Erzurum Aziziye Canlı Hayvan Pazarı sektörel buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Doğu Anadolu’nun hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Erzurum’da faaliyet gösteren Aziziye Canlı Hayvan Pazarı, üretici ile alıcıyı aynı zeminde buluşturarak sektörün buluşma noktası haline geldi. Üst düzey ziyaretlerle dikkat çeken pazarda fiyatlar şekillenirken, bölgesel hayvancılığın gelişimine katkı sunacak değerlendirmeler yapıldı.

Doğu Anadolu’nun hayvancılık sektöründe öncü merkezlerinden biri olan Erzurum’da, canlı hayvan ticareti hem kırsal ekonominin hem de üretici gelirinin temel dayanakları arasında yer alıyor. Geniş mera alanları ve köklü yetiştiricilik geleneğiyle öne çıkan kentte, hayvan pazarları yalnızca ticaretin değil, sektörün yönünün belirlendiği kritik alanlar olarak dikkat çekiyor.

Bu önemli ticaret merkezlerinden biri olan Aziziye Canlı Hayvan Pazarı, üst düzey ziyaretler ve üreticilerden alınan geri dönüşler ile yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ve Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan’ın da yer aldığı heyet, Aziziye Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

ÜRETİCİ VE ALICI AYNI ZEMİNDE BULUŞUYOR

Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin merkezlerinden biri haline gelen pazar, üretici ile alıcıyı aynı ortamda buluşturarak arz-talep dengesinin oluşmasına katkı sağlıyor. Canlı hayvan ticaretinin düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesine imkân tanıyan pazar, Erzurum’un yanı sıra çevre illerden gelen yetiştiricilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

FİYATLAR BU PAZARDA ŞEKİLLENİYOR

Sektör temsilcileri, hayvan pazarlarının yalnızca ticaret yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda piyasa fiyatlarının belirlendiği ve sektörün nabzının tutulduğu merkezler olduğunu vurguluyor. Bu yönüyle Aziziye Canlı Hayvan Pazarı, bölgesel hayvancılığın canlı kalmasında önemli bir rol üstleniyor.

MERKEZİ DESTEK, YEREL KATKI

Yapılan ziyareti değerlendiren üreticiler, tarım ve hayvancılığa yönelik bakanlık tarafından sağlanan desteklerin sahaya yansımasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca yerel yönetimlerin de altyapı ve organizasyon noktasında sürece katkı sunduğu ifade edildi. İncelemeler sırasında pazarın işleyişi, üreticilerin talepleri ve sektörün beklentileri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

