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Bakan Özer ve dünyanın en genç satranç ustası arasında güldüren diyalog: Bitirelim sonra manşet istemiyorum
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa’nın İnegöl ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
12:46 . 16/01/2023 Pazartesi
DHA
Bakan Özer dünyanın en genç ustası ile satranç oynadı

Bakan Özer dünyanın en genç ustası ile satranç oynadı

Bakan Özer, burada 8 yaşında Avrupa şampiyonu, 10 yaşında dünya şampiyonu olan, 75 madalya ve 40 kupası ile 'dünyanın en genç uluslararası ustası' unvanını taşıyan Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç oynadı.

Müsabaka sırasında Özer, "Bitirelim. Sonra manşet istemiyorum, ‘Bakan 3 hamlede yenildi' falan diye” dedi. Yağız Kaan’ın yurt dışındaki turnuva masraflarını karşılama sözü de veren Bakan Özer, “Senin masraflarını biz karşılayalım” diye konuştu. 

 


#bakan özer
#satranç
#Yağız Kaan Erdoğmuş
2 gün önce
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Bakan Özer ve dünyanın en genç satranç ustası arasında güldüren diyalog: Bitirelim sonra manşet istemiyorum
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