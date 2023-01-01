Bakan Özer ve dünyanın en genç satranç ustası arasında güldüren diyalog: Bitirelim sonra manşet istemiyorum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin öğrenciyi okulla yeniden buluşturmak için başlatılan sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılacak.