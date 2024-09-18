Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama: Planlı bir şekilde öldürüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında yaptığı görüşmenin ardından, açıklamalarda bulundu.
Görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Filistin'de başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili kapsamlı bir dosyanın Adalet Bakanlığına teslim edildiğini bildiren Tunç, Eygi'nin Filistin'deki soykırım suçunu, katliamı protesto etmek için barışçıl bir gösteride bulunduğu sırada İsrail askerlerince şehit edildiğini anımsattı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya da Eygi ile ilgili tüm bilgi, belgeleri, raporları delil olarak sunacaklarını belirten Tunç, "Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin gündemine de Ayşenur'un katledilişi, şehit edilişiyle ilgili oradaki işlenen suçlarla alakalı raporumuzu İnsan Hakları Konseyinin gündemine de taşıyacağız." bilgisini paylaştı.
"Uluslararası kuruluşlar bu soykırımı önlemeye yetmedi"
Adalet Bakanı Tunç, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 40 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini, bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.
"Dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işleniyor. Uluslararası kuruluşlar, bu soykırımı önlemeye maalesef yetmedi." değerlendirmesinde bulunan Tunç, uluslararası sistemin bu konuda yetersiz ve duyarsız olduğunu vurguladı.
İsrail yönetiminin alınan kararlara uymadığını, "terör örgütü" gibi hareket ettiğini kaydeden Tunç, şöyle konuştu:
"Orada katliamları dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam eden, oradaki savaşı daha da yaymaya çalışan bir yapı var. Biz Türkiye olarak mazlumların yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Vatandaşımız olan Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin de hakkını, hukukunu hem ulusal anlamda hem de uluslararası hukuk anlamında sonuna kadar takip edeceğiz. Sorumluların tespit edilip cezalandırılmasıyla ilgili süreci de takip edeceğiz"
"Ayşenur'un hedef alınarak, planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildi"
Eygi'nin takip edildiğini düşündüklerini dile getiren Tunç, ABD'de öğrenim gören Eygi'nin mezuniyet töreninde Filistin'deki çocuk ve kadın katliamının durdurulması adına Filistin bayrağı açtığını anımsattı.
Bakan Tunç, şöyle devam etti:
ABD'li yetkililere "Eygi" tepkisi
Tunç, bazı ABD'li yetkililerin Eygi'nin ölümü sonrası yaptıkları bazı açıklamalara tepki gösterdi. Adaletin yerini bulacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:
- "Henüz daha Ayşenur hastaneye kaldırılmışken, daha otopsi sonucu belli değilken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ve bazı yetkililerin 'bunun bir kaza kurşunu olduğu', işte 'seken kurşun olduğu' yönündeki beyanları, bunların ne kadar bilimden uzak, tamamen taraflı, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istememelerinden ve karartmaya yönelik çabalarının olduğunu açıkça gösteriyor. Adalet yerini bulacak, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız."