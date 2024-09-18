Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama: Planlı bir şekilde öldürüldü

"Ayşenur, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteden bu sene mezun oldu ve mezuniyet töreni de haziran ayındaydı. Mezuniyet töreninde Filistin bayrağı açarak Filistin'deki çocuk katliamının, kadın katliamının durdurulmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Soykırım suçunun işlendiğini ve bütün dünyanın buna duyarlı olması gerektiğini ve insan hakları mücadelesine devam edeceğini Filistin bayrağı açarak mezuniyet töreninde gösterdi. Oradan itibaren bir takip söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Filistin'deki o barışçıl gösteride de onun hedef alınıp şehit edildiği yönünde dosyadaki bilgi belgelerin ağırlık kazandığını görüyoruz."