Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin "Karar mahkemenin önünde,bekleyeceğiz" dedi.
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Terörsüz Türkiye