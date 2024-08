Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: 2022 Ocak ayı cari fiyatlarına getirmiş olduk

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Gidemediğin yer senin değildir şiarıyla Osmanlı'nın son yıllarında Cumhuriyet'in başında Halil Rıfat Paşa'nın sözüyle ülkemizi ihya etmeye çalışmışız. Ülkemizin siyasi yönelimleri bizim de bu anlamda neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi etkilemiştir. 2002 yılında AK Parti hükümetleriyle beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gösterdiği ufukla biz de gidemediğin yer senin değildir ile başlayıp yol medeniyettir şiarıyla, Cumhurbaşkanımızın sözüyle ve talimatıyla ülkemizin her tarafına eriştik. Ülkemizin her tarafına yol yaptık, havalimanı yaptık, demiryolu yaptık. Oralara iletişim ağları kurduk ve biz de ülkemizin batısında her ne varsa doğusuna da onu getirdik ve insanlarımızı, vatanımıza, milletimize, illerimize, beldelerimize sahip çıkacak imkanları beraberce sağlamış olduk." dedi.Bakan Uraloğlu, "Elbette ulaşım ve altyapıya yatırım yapacağız. Bunlar mutlaka kıymetli ama bunların, bütün yaptığımız toplam yatırım ve bütün yaptığımız hizmet, bir gencin yetiştirilmesiyle kıyaslandığı zaman muhtemelen bir gencin yetiştirilmesi bunların hepsinden daha kıymetlidir, daha ağırdır. Dolayısıyla bu anlamda yapılan her çalışmayı ben kıymetli buluyorum. Bir vatan evladı çıktı, Allah razı olsun. Bakın bugün Filistin'de ve bütün mazlum coğrafyalarda gür bir ses çıkıyorsa, oraya bir el uzatılıyorsa orada Recep Tayyip Erdoğan var demektir. Allah ondan razı olsun. Biz inşallah bu saikle hizmet edebilecek gençler yetiştirme gayretinde olacağız ki ben o anlamda yetişen gençlerimizi de görüyorum." diye konuştu.