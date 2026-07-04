Balıkesir’de saman yüklü tır devrildi: Otoyol trafiğe kapandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde saman yüklü tır devrilerek Susurluk-Balıkesir otoyolunun gidiş şeridini trafiğe kapattı. Kaza sonrası otoyolda araç yoğunluğu yaşandı.
Olay bugün İstanbul-İzmir Otoyolu’nda, Susurluk-Balıkesir istikametinde Yasa Tesisleri mevkii sonrasında saman yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.
Otoyolda seyir halindeki saman yüklü tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tır gidiş şerine devrilerek, şeridi trafiğe kapattı.
Kaza sonrası ulaşım, ekiplerin yönlendirmesiyle otoyoldan Susurluk-Balıkesir Karayoluna sevk edilerek, kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, yetkililer sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik işaret ve ekiplerin uyarılarına uymaları konusunda uyardılar. Otoyolda devrilen saman yüklü tırın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.