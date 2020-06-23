Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde terörist lehine sloganlar atıldı

Ankara'ya yürüyen barolara İstanbul'dan destek geldi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat, burada gerçekleştirdikleri eylemle Ankara yürüyüşüne destek verdi.
Adliyenin bahçesinde toplanan bir grup avukat, "Ebru Timtik onurumuzdur" sloganlarıyla, 2019 yılında tutuklanan Ebru Timtik'e arka çıktı. DHKP-C propagandasının yapıldığı o anlar kameralara yansıdı.
- Ne olmuştu?
- Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.