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Gündem Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesinde terörist lehine sloganlar atıldı
İSTANBUL

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde terörist lehine sloganlar atıldı

Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için "Ebru Timtik onurumuzdur" sloganları attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat DHKP-C propagandası yaptı.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat DHKP-C propagandası yaptı.

Ankara'ya yürüyen barolara İstanbul'dan destek geldi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat, burada gerçekleştirdikleri eylemle Ankara yürüyüşüne destek verdi.

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Adliyenin bahçesinde toplanan bir grup avukat, "Ebru Timtik onurumuzdur" sloganlarıyla, 2019 yılında tutuklanan Ebru Timtik'e arka çıktı. DHKP-C propagandasının yapıldığı o anlar kameralara yansıdı.

Ebru Timtik

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
OYNAT 00:34
Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için 'Ebru Timtik onurumuzdur' sloganları attı.


  • Ne olmuştu?
  • Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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