Battalgazi’de tüm mahallelerde yollar ulaşıma açıldı

18:132/01/2026, Cuma
IHA
Kar yağışı sonrası Battalgazi Belediyesi, çalışma başlatarak kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu noktalarda kar tünelleri açarak 40 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Sahada toplamda 100 personel ve 45 iş makinesi ile tuzlama araçlarıyla yolların açık kalması sağlandı.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Kırsal ve merkez mahallelerde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ekipler 40 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı.Kar yağışı sonrasında mahallelerin yollarının açılması için yoğun bir çalışma başlatan Battalgazi Belediyesi merkezdeki ve kırsaldaki yollarda aralıksız çalışma gerçekleştirdi. Kar kalınlığının zaman zaman yarım metreyi bulduğu noktalarda kar tünelleri açan ekipler, yollarda ulaşımı yeniden sağladı.

Kapalı köy yolu kalmadı

Kar yağışı öncesinde teyakkuzda olan ve yağış ile birlikte sahaya çıkan Battalgazi Belediyesi ekipleri kırsalda bulunan 40 mahallede yolları temizleyerek ulaşıma yeniden açtı. Tüm mahallelerde muhtarlarla organizeli bir şekilde hareket eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedi.


112 ekiplerinin çağrısına anında müdahale

112 sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine Battalgazi Belediyesi yol açma ekipleri gece saatlerinde Hisartepe Mahallesi’nde bir hastaya sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için yolları ivedilikle açtı. Belediye ekipleri tarafından açılan yol sonrasında sağlık ekipleri hasta şahsa ulaşarak hastaneye kaldırdı.

İlçedeki 104 mahallede yoğun mesai yapan ekipler, kırsal bölgelerdeki tüm yolları ulaşıma açtı. Yollarda tuzlanma da yapılarak meydana gelen don olaylarına karşı tedbir de alındı. 20 gece, 20 gündüz ekibi toplamda 100 personel sahada görev alırken, 45 iş makinesi ile tuzlama araçlarıyla yolların açık kalması sağlandı.



#Ulaşım
#Battalgazi
#Hava Durumu
