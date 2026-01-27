Belediyenin araçlarını görev dışı kullandılar

Belediye çalışanlarının, resmî araç ve gereçleri özel işlerde kullandığı ortaya çıktı. Kullanımların otoyol geçiş (HGS) ücretleri ve yakıt giderleri de belediye bütçesinden karşılandı. Mevzuata göre, kamuya ait taşıtların tahsis edildiği iş dışında veya şahsi amaçla kullanılması yasak.

KAYITLAR İNCELENDİ

Emniyet’in plaka tanıma sistemi kayıtları, HGS geçiş bilgileri, araç takip sistemi verileri ve görev mahalli dışına gönderilen araçlara ilişkin görevlendirme yazıları birlikte değerlendirildi. İncelemelerde, bazı araçlara ait hiç görevlendirme yazısı bulunmadığı, bazı yazılarda ise görevin niteliği ve taşınan personelin kimliğine dair temel bilgilerin yer almadığı belirtildi.

Seçilen bazı araçların hafta sonları, resmî tatil günlerinde ya da mesai saatleri dışında görev mahalli dışında kullanıldığı belirlendi. Kayıtlarda, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’nda Seferihisar-Alaçatı/Çeşme hattı, İstanbul-Ankara Otoyolu’nda Muallimköy-Çamlıca geçişleri ile Avrasya Tüneli geçişleri yer aldı.

GÖREV VE TAŞINAN KİŞİLER BELİRSİZ

Özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde görev mahalli dışında tespit edilen araçların, hangi iş kapsamında ve kimler tarafından kullanıldığının mevcut belge düzeniyle net biçimde anlaşılamadığı vurgulandı. Yakıt alımlarına ilişkin detaylar da raporda yer aldı. Araçlardan birinin 7 Temmuz Pazar günü Urla’da görüldüğü, bu yolculuk öncesinde 5 Temmuz Cuma günü belediye deposundan iki ayrı yakıt alımı yaptığı, dönüşün gerçekleştiği 8 Temmuz Pazartesi günü ise yeniden yakıt aldığı kaydedildi.







