Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk duruşma: 7 CHP'li belediye başkanın da aralarında bulunduğu 200 sanık hakim karşısına çıkacak

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 sanık, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Türkiye gündemini sarsan operasyonlar zincirinin ardından açılan davada yargılama süreci başlıyor. İddianamede, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş için 704 yıla kadar hapis cezası istenirken, CHP’li belediye başkanları hakkında da rekor hapis cezaları talep ediliyor.

İTİRAFLAR

Soruşturma süreci, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın geçtiğimiz yıl 13 Ocak’ta gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine oturdu. Operasyonun kilit ismi olan örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetse de daha sonra "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade değiştirdi.

Aktaş’ın itiraflarında; Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İETT ve İSFALT ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu ifadelerin ardından Aktaş serbest bırakılırken, verdiği bilgiler doğrultusunda CHP’li birçok belediyeye operasyonlar düzenlendi ve tutuklamalar gerçekleşti.

İDDİANAME

Hazırlanan 578 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Aziz İhsan Aktaş’ın 2020 yılından itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden aldığı ihalelerle örgüte "altın çağını" yaşattığı iddia edildi. İddianamede ayrıca, örgütün CHP’li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağladığı bilgisine yer verildi.

Örgüt elebaşı Aktaş hakkında; rüşvet, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından toplamda 704 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA İSTENEN CEZA

Yarın görülecek davada, sanık belediye başkanları için istenen cezalar şöyle:

Rıza Akpolat (Eski Beşiktaş Belediye Başkanı): İhaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak gibi 8 ayrı suçtan 337 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı - Tutuklu): Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı): Rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı): Görevden uzaklaştırılan ve iddianamenin kabulüyle tahliye edilen Özer için 9 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı): Tutuklu olarak yargılanacak.

Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı) ve Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı): Tutuksuz olarak hakim karşısına çıkacaklar.

Görevden uzaklaştırılan 5'i tutuklu 7 belediye başkanı ve diğer sanıkların savunmaları yarın başlayacak duruşmalarda alınacak.



