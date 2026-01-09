Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalara geçici yasak

Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yeni tedbirler alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici süreyle izin verilmeyeceği bildirildi. Alınan karar kapsamında Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan devlet yollarında tır ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkışı yasaklandı. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı seyir güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.