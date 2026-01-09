Yeni Şafak
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıtalara geçici yasak

9/01/2026, Cuma
IHA
Bitlis'te yetkililer tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için alınan tedbirler arasına, ağır vasıtaların geçici olarak trafiğe çıkışına izin verilmemesi eklendi.

Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.


Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yeni tedbirler alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici süreyle izin verilmeyeceği bildirildi. Alınan karar kapsamında Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan devlet yollarında tır ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkışı yasaklandı. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı seyir güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.


Yetkililer, yolların kapanmaması ve kazaların önlenmesi için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.



