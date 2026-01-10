Yeni Şafak
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

19:4910/01/2026, Cumartesi
AA
Seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.



