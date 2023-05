CHP’de değişim istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede “Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir, her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.” dedi. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında, Türkiye’nin seçimin ardından hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu ve benzer bir hayal kırıklığının 5 yıl önce de yaşandığını belirten İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir, her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız.”