Gündem CHPli mimar Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı Yedi yılda 60 gün işe gitmişti
POLİTİKA

CHP'li mimar Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı: Yedi yılda 60 gün işe gitmişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne attığı iftiralarla gündeme gelen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un işe gitmeden yıllardır CHP'li Çankaya Belediyesi'nden maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Candan memuriyetten çıkarıldı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli mimar Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı: Yedi yılda 60 gün işe gitmişti
Tezcan Karakuş

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç edildi. Candan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle 'memurluktan atılması' için soruşturma başlatılmıştı. Sabah gazetesi, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un, memur olarak görev yaptığı Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

İşe gitmeden CHP'li belediyeden maaş aldığı ortaya çıktı
GÜNDEM
İşe gitmeden CHP'li belediyeden maaş aldığı ortaya çıktı

7 YILDA 60 KERE İŞE GİTTİ

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre, Candan'ın 6 Mayıs 2014 ile 04 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 7 yıl 5 aylık süreç içinde yalnızca 60 kez işe gittiği ve göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bu yana bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı ortaya çıkmıştı. Candan'ın 7 yıllık görevinde izin ve rapor kullandığı sürelerin toplamı yaklaşık 4,5 yıla karşılık geliyor.

CHP’li mimarın 7.5 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı: 3.7 milyonu cebe indirmiş
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CHP’li mimarın 7.5 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı: 3.7 milyonu cebe indirmiş

TAKİP LİSESİNDE İMZASI YOK

Candan'ın imza mesai takip çizelgeleri incelenmiş ve görev yaptığı 22.05.2015 - 23.09.2019 tarihleri arasında 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, 23.09.2019 tarihinden bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise imza takip listesinde hiçbir imzasının bulunmadığı tespit edilmişti.

MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

6 Eylül Salı günü toplanan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Candan hakkında memuriyetten çıkarılma cezası verildi.

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