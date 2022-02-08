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POLİTİKA

CHP'li Tanju Özcan'dan 'erken seçim' için milletvekillerine istifa çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gerekirse aday olacağını açıklayan CHP'li Tanju Özcan, muhalefet liderlerine çağrı yaptı. Yabancı düşmanlığıyla sıklıkla gündeme gelen Özcan bu kez de erken seçim yapılması için ilginç bir teklif gündeme getirdi. TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'inin boşalması durumunda ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Özcan, "Nasıl İYİ Parti'nin seçime katılması için 15 CHP'li yiğit milletvekili 1 saat içinde çıktıysa, bu 11 cesur yürekli milletvekili de 1 saatte çıkar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
CHPli Tanju Özcandan milletvekillerine istifa çağrısı​
CHP'li Tanju Özcan

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'inin boşalması durumunda ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Şu anda 19 milletvekili koltuğu boş. Şimdi 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse boşalan milletvekilliği sayısı 30’a ulaşır. Bu durumda da TBMM ara seçim kararı alacak. Bu, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür" dedi.

Millet ittifakı vekillerine istifa çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi. Başkan Özcan, 19 milletvekili koltuğunun boş olduğunu hatırlatarak, 11 milletvekilinin daha istifa etmesi halinde ara seçim kararının 'Milletvekili Seçim Kanunu'na göre alınmak zorunda olduğunu kaydetti. Özcan, "'Milletvekili Seçim Kanunu' var. 7'nci maddesinde diyor ki ‘Ara seçimler her seçim döneminde bir defa yapılabilir ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez ancak boşalan üye sayısı, üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına TBMM karar verir’ diyor. Bu durumda TBMM'nin üye sayısının yüzde 5'i yani 30 milletvekili boşaldığı takdirde, Türkiye'de 90 gün içinde ara seçim yapılması zorunlu. Şimdi, 11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse boşalan milletvekilliği sayısı 30’a ulaşır. Bu durumda da TBMM ara seçim kararı alacak" diye konuştu.

Muhalefet liderlerine çağrı

Liderlerin onay vermesi durumunda 11 milletvekilinin istifa edebileceğini kaydeden Özcan, “Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur yürek milletvekili istifa ederse ‘30 milletvekilli için yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56’sı oy kullanacak. Dolayısıyla bu bir ara seçim olmaz arkadaşlar. Bu, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Nasıl İYİ Parti'nin seçime katılması için 15 CHP'li yiğit milletvekili 1 saat içinde çıktıysa bu 11 cesur yürekli milletvekili de 1 saatte çıkar" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı olabilirim

CHP'li Özcan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Milletin kabul etmeyeceği bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa ben o noktada 100 bin imza toplayarak bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim” açıklamalarını kullanmıştı.

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