Çiğ et daha saldırgan yapıyor

Dengesiz beslenmenin köpeğin genel sağlık durumunu etkileyebileceğini ve dolaylı olarak davranışsal değişikliklere neden olabileceğini belirten Sabuncuoğlu, “Köpeklerin saldırganlık gerekçeleri çok fazladır bunun içerisine çiğ et yedirmeyi de ekleyebiliriz. Bakteri ve parazit riski taşıdığı için sahipli köpeklere genellikle çiğ et verilmez. Adımını attığı veya uzandığı her yer köpeğin alanıdır, gelen geçeni tehdit olarak algılayabilir, bu durumda saldırıya geçer, bunu sadece çiğ et yediği için değil alanını korumak istediği için de yapar. Köpeklerin agresyonunu 20 başlıkta ele alabiliriz bunlar çok çeşitlilik gösterir. Köpeklere kötü davranmak, şiddet içeren insan davranışları, hayvanı daha reaksiyonel yapabilir, hırçınlaştırabilir veya korkak da yapabilir, bazen korkak bazen tehditkar olabilir, köpeklerin neler yapacağını kestirmek çok kolay değildir” ifadelerini kullandı.