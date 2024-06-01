Çiğ et daha saldırgan yapıyor

Başıboş sokak köpeklerinden kaynaklanan ölüm, hastalık ve korku gibi sorunlar artarak devam ederken bu hayvanların beslenme şekilleri de sorunun büyümesinde etkili oluyor. Sözde hayvan hakları savunucularının belediyenin ve devletin gösterdiği yerler dışında kanunsuzca köpek yemi dökmeleri ve çiğ etle beslenmeleri başıboş olan bu hayvanların daha da saldırgan olmasına neden oluyor. Köpeklerin sokaklarda bilinçsizce beslenmelerini Yeni Şafak’a değerlendiren Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, “Sokaklardaki köpekler kontrolsüzce ve çiğ etlerle beslenmemeli, bu durum onların saldırganlıklarını daha da artırıyor. Hırçınlaşan bu köpeklerin sokaklarda olması insanlar için büyük tehdit oluşturuyor” dedi.

Nilüfer Sabuncuoğlu

BİLİNÇSİZ BESLEMELER DAVRANIŞLARI ETKİLİYOR

Sokaktaki başıboş köpeklerin bilinçsizce beslenmelerinin hayvanların davranışlarını etkilediğini söyleyen Prof.Dr. Sabuncuoğlu, “Sahipli köpeklerin, sabit barınma şartları, günlük bakım uyku ve beslenme rutinleri vardır. Başıboş köpekler ne yazık ki bu standartlara sahip değiller. Ne bulurlarsa onu yer, nerede dururlarsa, orada yatar, dinlenir ve uyumaya çalışırlar. Hayvanlar günlük rutine ihtiyaç duyarlar, beslenme konusunda da yem değişikliği bile tedricen zamana yayarak yapılmalıdır. Ancak başıboş köpekler için bu şartların hiçbiri sağlanmıyor. Hayvan bakımı maalesef önlerine yemeklerini bırakarak bitmiyor. Bu şekilde bilinçsizce yapılan beslemeler hayvanların davranışlarını etkiliyor” dedi.

KÖPEKLER BİRÇOK SEBEPTEN KAYNAKLI HIRÇINLAŞABİLİYOR

Dengesiz beslenmenin köpeğin genel sağlık durumunu etkileyebileceğini ve dolaylı olarak davranışsal değişikliklere neden olabileceğini belirten Sabuncuoğlu, “Köpeklerin saldırganlık gerekçeleri çok fazladır bunun içerisine çiğ et yedirmeyi de ekleyebiliriz. Bakteri ve parazit riski taşıdığı için sahipli köpeklere genellikle çiğ et verilmez. Adımını attığı veya uzandığı her yer köpeğin alanıdır, gelen geçeni tehdit olarak algılayabilir, bu durumda saldırıya geçer, bunu sadece çiğ et yediği için değil alanını korumak istediği için de yapar. Köpeklerin agresyonunu 20 başlıkta ele alabiliriz bunlar çok çeşitlilik gösterir. Köpeklere kötü davranmak, şiddet içeren insan davranışları, hayvanı daha reaksiyonel yapabilir, hırçınlaştırabilir veya korkak da yapabilir, bazen korkak bazen tehditkar olabilir, köpeklerin neler yapacağını kestirmek çok kolay değildir” ifadelerini kullandı.

Hurşit Örnek

Duvardan atlayıp saldırdı

Karaman’da 82 yaşındaki Hurşit Örnek, üzüm asmasından çubuk toplarken duvardan atlayan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Örnek, boş arsada yer alan üzüm asmasından çubuk toplamak istediği sırada, yan taraftaki binanın avlusunda bulunan sahipli ve zincirle bağlı köpeğin saldırısına uğradı. Zinciri uzun olduğu için duvardan atlayan köpek, yaşlı adamı kalçası ve sağ elinden ısırdı. Örnek, “Köpek duvardan atlayarak, beni yere düşürdü. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım, sonra duvarın dibine gitti hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalardı" dedi.

Selma Sönmez

Yaşadıklarımı unutamıyorum

Hatay Belen’de geçen yıl aralık ayında yolda yürürken yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez, aradan geçen zamana rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti. Sönmez, “Başımdan yara aldığım için unutkanlık yaşıyorum, kolum uyuşuyor ve ağrı yapıyor. Kolumdan dolayı kendi işimi göremez oldum. Kızım köpeklerin korkusundan okula gidemiyor. Sokakta çok fazla köpek var. Sokak köpekleri ve yasaklı köpeklerin toplanmasını istiyorum” dedi.







