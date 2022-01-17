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BURSA

Çocuk parkında faciadan dönüldü: Mahallenin gençleri Pitbull’u kemerle yakaladı

Bursa’da çocuk parkına terkedilen Pitbull cinsi köpek, gençlerin kemerli müdahalesiyle kontrol altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Çocuk parkında faciadan dönüldü: Mahallenin gençleri Pitbull’u kemerle yakaladı
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı köpeği araca bindirerek barınağa götürdü.

Kayıt altına alınmayan köpeklerin her geçen gün sokağa terk edilmesine bir yenisi daha eklendi.


Bursa’da Pitbull cinsi köpeğini kayıt altına aldırmayan bir vatandaş, merkez Osmangazi ilçesi Kanalboyu Mahallesindeki Şehit Samet Saraç çocuk parkına hayvanı bırakıp kaçtı.


Sekiz aylık olduğu tahmin edilen Pitbull çevredeki diğer hayvanları ve vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Bunu fark eden mahalle sakinlerinden Berke Arslan, belinden çıkardığı kemeriyle köpeği kontrol altına aldı. İhbar üzerine parka, polis ve zabıta ekipleri kısa zamanda geldi.

  • Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı köpeği araca bindirerek barınağa götürdü.

"KEDİ, KÖPEĞE SALDIRIYORDU..."


Köpeğin parkta başıboş gezdiğini, kedi ve köpeklere saldırdığını gören Berke Arslan, “Arkadaşımla dolaşıyorduk. Pitbull’un kedi köpeğe ve buraya gelenlere saldırdığını gördüm. Koşarak geldim ve severek köpeği sakinleştirdim. Belimdeki kemeri çıkarıp tasmasına taktım. Polis ve zabıta ekiplerine haber verdim. Belediye ekiplerine köpeği teslim ettik. Kimse zarar görmedi. Köpek terk edildiğini anlamış gibiydi. Severken fark ettim, ağlamıştı” dedi.


  • Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro türlerini veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası getirdi. Yasa uyarınca 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL’ye yükseldi.

Antalya'da Pitbull'ların saldırdığı kadın yaralandı: Gitti geldi yine ısırdı
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Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi.
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katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca, üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Bu sırada Karaca'ya, aynı apartmanın giriş katında bulunan Pitbull cinsi iki köpek saldırdı.
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İki köpek, kadının ayaklarından ve baldırından tutarak bırakmadı.
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Köpeklerden biri inşaat işçisi Behçet Kayran'ın demir çubukla vurmasının ardından uzaklaştı ancak geri gelerek ısırmayı sürdürdü.
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Sürünerek kendisini otomobiline atıp kapıyı kapatan Öznur Karaca, ardından polisi arayarak yardım istedi.
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Ayaklarından ve elinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Karaca, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedavisinin ardından taburcu edilip eve gönderilen kadına, aynı köpeklerden birinin 2 yıl önce de saldırdığı ortaya çıktı.
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Gazetecilere konuşan Öznur Karaca, o anları şöyle anlattı:<br>“Üniversiteli oğlumu yarı yıl tatili olduğu için sabah otogardan almaya gidiyordum. Apartmandan çıktıktan sonra bahçe merdivenlerinden çıkarken iki köpek saldırdı. Isırmaya başladı. Ayaklarını, patilerini tuttum. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. Sonra apartmandaki komşumuz yardıma geldi. Köpeğe demirle vurdu. Hala üzerime geldi. Komşu da baş edemedi. Sürünerek arabaya doğru gittim ve kendimi arabaya kilitledim. Acımdan duramadım, polisi aradım. Beni kurtarmalarını istedim. Sonra ambulans geldi ve beni hastaneye götürdü. Hala kendime gelemiyorum. Bacağımdaki kanama durmuyor. Bacağım ve kalçamda komple köpek ısırmaları var. İki yıl önce bu köpeklerden biri yine bana saldırmıştı. Köpeğin sahibi sorunlu olduğu için aileme zarar verir düşüncesi ile şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez kendisinden kesiklikle şikayetçiyim.\"
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Bacağının kangren olma riski olduğunu aktaran Karaca, \"Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Her gün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıda bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum\" dedi.
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Köpeklerin sahibi Görkem adlı kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir süre sonra savcılık kararı ile köpeklere el koymaya geldi. Köpeklerin teslim alınmasını istemeyen sahibi, polislere yalvardı.
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Pitbull cinsi köpeklerin, kayıt altına alınmadığı öğrenildi.
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Sahibine 30 bin TL para cezası uygulanırken, köpekler de Muratpaşa Belediyesi geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.<br>İnşaat işçisi Behçet Kayran ise yaşadıklarını anlatırken, “İki Pitbull kadını ısırıyordu. İnşaatçı olduğum için bagajdan demir alıp kadını kurtardım. Ben olmasaydım, köpek kadını parçalayacaktı\" diye konuştu.
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Antalya'da Pitbull'ların saldırdığı kadın yaralandı: Gitti geldi yine ısırdı
Antalya'da üniversiteden dönen oğlunu almak için evden çıkan Öznur Karaca'ya (45), iki Pitbull cinsi köpek saldırdı. Bir inşaat işçisinin demir çubukla köpeklere vurmasıyla Karaca, kendisini otomobile kilitleyerek saldırıdan yaralı kurtuldu. Köpeklerden birinin, 2 yıl önce de Karaca'ya saldırdığı ortaya çıktı. Köpeklerin sahibine 30 bin lira ceza uygulandı. Talihsiz kadın yaşadıklarını, "Apartmandan çıktıktan sonra bahçe merdivenlerinden çıkarken iki köpek saldırdı. Isırmaya başladı. Ayaklarını, patilerini tuttum. Diğer köpek kalçamdan ve bacaklarımdan ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı." diyerek anlattı.
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