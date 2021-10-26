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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Birinci Ağalı köyünde karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan’ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

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Haber Merkezi AA İHA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğana Azerbaycan Birinci Ağalı köyünde karşılama töreni
Erdoğan - Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan’ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı.


Erdoğan ve Aliyev’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.

Bugün, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü temel atma törenlerine de katılacak.

Öte yandan Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na bugün iniş yaptı. Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

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