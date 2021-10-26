Dünya Erdoğan ve Aliyev Karabağda kara yollarının temel atma törenine katıldı
ASYA

Erdoğan ve Aliyev Karabağ’da kara yollarının temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Havalimanı'nın açılışından sonra, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin Karabağ’da çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yollarının temel atma törenine katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Erdoğan ve Aliyev Karabağ’da kara yollarının temel atma törenine katıldı
Erdoğan ve Aliyev Karabağ’da kara yollarının temel atma törenine katıldı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa, Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend kara yolunun inşaatında incelemelerde bulundu. İki lider daha sonra kara yollarının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte açtı.

Basın toplantısı düzenleyecekler


Erdoğan Zengilan’da resmi törenle karşılanacak
Erdoğan ve Aliyev, Zengilan’da Türkiye’nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenlerine katılacak. İlk “Akıllı köy” projesinin gerçekleştirildiği Zengilan’ın “Ağalı” köyüne geçecek olan Erdoğan, burada Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
  • Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.
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