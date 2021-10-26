Erdoğan ve Aliyev Karabağ’da kara yollarının temel atma törenine katıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa, Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend kara yolunun inşaatında incelemelerde bulundu. İki lider daha sonra kara yollarının temel atma törenine katıldı.

Basın toplantısı düzenleyecekler



Erdoğan Zengilan’da resmi törenle karşılanacak

Erdoğan ve Aliyev, Zengilan’da Türkiye’nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenlerine katılacak. İlk “Akıllı köy” projesinin gerçekleştirildiği Zengilan’ın “Ağalı” köyüne geçecek olan Erdoğan, burada Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

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