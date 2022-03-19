Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçilere teşekkür Tarih yazdınız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçilere teşekkür: Tarih yazdınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap etti. İşçilerin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçilere teşekkür: Tarih yazdınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı. Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız.

1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?
DÜNYA
1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?

'Korkusuzca emek verdiniz'

Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuştu: Türkiye bu alanda ilk sıraya yerleşti
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuştu: Türkiye bu alanda ilk sıraya yerleşti

Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı
GÜNDEM
Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı
Marmaris küllerinden doğuyor: 300 bin fidan toprakla buluştu

Marmaris küllerinden doğuyor: 300 bin fidan toprakla buluştu
Evlat acısı evini sattırdı

Evlat acısı evini sattırdı

​'Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım'
Terk edilen evleri yağmalıyorlar

Terk edilen evleri yağmalıyorlar

Ukrayna'da girdikleri evde dans eden Rus askerinin videosu tepki çekti.

Bakanı Nebati, Antalya'da 'TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda konuşuyor.

Aile kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.