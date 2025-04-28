Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arapça öğretmenine vefa

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende, Kahraman’ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman’ın tabutuna omuz verdi. Cenazeye, Kahraman’ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Kahraman için sosyal medyadan bir mesaj da paylaşan Erdoğan, “Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi’yi ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.