Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Mitingi'ne katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde iki kat daha büyüteceğiz' diyen Erdoğan, ''Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız'' açıklamasında bulundu.