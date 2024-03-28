Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Erdoğan, tören mangasını selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "'Yapamaz' dedikleri KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028 yılında bir uçak sesi duyup kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz." dedi. Erdoğan, "Çırak Genel Başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı dingil kırıldı motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Mitingi'ne katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde iki kat daha büyüteceğiz' diyen Erdoğan, ''Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız'' açıklamasında bulundu.