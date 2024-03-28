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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Erdoğan, tören mangasını selamladı.

13:25 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Erdoğan, tören mangasını selamladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Bursa
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