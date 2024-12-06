Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına vurgu yapılarak “İstikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Külliye'de gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.





TERÖRE GEÇİT YOK

Toplantıda son günlerde muhaliflerin İdlib, Halep ve Hama’da geniş çaplı toprak kazanımları da masaya yatırıldı. Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde, "Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği, ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır" ifadesine yer verildi. Toplantıda, başta terör örgütleri olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.





FİLİSTİN MESELESİ KALICI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkatin çekildiği bildiride, Türkiye'nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizildi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkilerinin değerlendirildiği, savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkatin çekildiği ifade edildi. Bildiride, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennisinin vurgulandığı, tesis edilecek kalıcı barışın, bölgedeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi.





Esed, halkla angaje olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.





Erdoğan Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.



