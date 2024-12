Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına vurgu yapılarak “İstikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Külliye'de gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda son günlerde muhaliflerin İdlib, Halep ve Hama’da geniş çaplı toprak kazanımları da masaya yatırıldı. Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde, "Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği, ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır" ifadesine yer verildi. Toplantıda, başta terör örgütleri olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.