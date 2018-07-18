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Dengesi bozuk biri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltında bulunan Adnan Oktar için, “Dengesi bozulmuş bir insan” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ahmet Fatih Erturan Yeni Şafak
Gözaltındaki Adnan Oktar’ın ifade alma işlemleri başladı.
Gözaltındaki Adnan Oktar’ın ifade alma işlemleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltına alınan Adnan Ortar’la ilgili daha önce çeşitli uyarılarda bulunmuş ve onu dengesiz biri olarak tarif etmişti. Oktar ve çetesine, en büyük tepkiyi gösterenlerden biri olan Prof. Erbaş, bu grubun televizyon yayınlarından uzak durulmasını istemişti. “Tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil. Yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi” diye sormuştu.

Ali Erbaş

Prof. Erbaş, Adnan Oktar’a ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunmuştu: “Bu kişi vaktiyle Yahudilik- Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisinin mason olduğunu söylüyor. Yahudilere ve masonlara hakaretten ceza aldı. 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan.”

  • 200 şikayet var
  • Gözaltındaki Adnan Oktar’ın ifade alma işlemleri başladı. İfadesi sırasında Oktar’a 3 avukatının sırayla eşlik ettikleri öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı da 187’ye çıktı. Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.
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