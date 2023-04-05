Dışişleri Bakanlığı: Türk hava sahası Irak-Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nın kullanımına kapatıldı

Irak-Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
, "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır"
denildi.
Ayrıntılar geliyor...
#Dışişleri Bakanlığı
#Irak
#Suriye
#PKK
18 dakika önce