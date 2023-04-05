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Dışişleri Bakanlığı: Türk hava sahası Irak-Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nın kullanımına kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır" denildi.

14:45 . 5/04/2023 Çarşamba
DHA
Irak-Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.

Irak-Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
, "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır"
denildi.

Ayrıntılar geliyor...


#Dışişleri Bakanlığı
#Irak
#Suriye
#PKK
18 dakika önce
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