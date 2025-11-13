Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı: Yaralı üç Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi

Dışişleri Bakanlığı: Yaralı üç Filistinli Gazze’den Türkiye’ye getirildi

13:4413/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Gazze’den, özellikle kanser hastaları ve yaralıların tahliyesine yönelik çalışmaların, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları koordinasyonunda sürdüğü belirtildi.
Gazze’den, özellikle kanser hastaları ve yaralıların tahliyesine yönelik çalışmaların, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları koordinasyonunda sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaralı üç Filistinli, Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla bugün Gazze’den Türkiye’ye getirildi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 3 yaralı Filistinlinin Türkiye’ye Dışişleri Bakanlığının çalışmaları sonucu getirildiğini duyurdu.

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları başta olmak üzere Gazze’den hasta ve yaralı tahliyesine yönelik çalışmalar Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralı 3 Filistinli, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tedavilerine devam etmek üzere Türkiye’ye getirildiğini kaydetti.

Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinde Türk makamlarının çalışmaları sonucunda 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana toplam 19 tıbbi tahliye operasyonuyla 449 hasta ve yaralı ile 488 refakatçi Gazze’den Türkiye’ye getirildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutlarına eşler başvurabilir mi?