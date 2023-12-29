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Disney'e ses çıkaramamışlardı: Ünlüler Süper Kupa iptali sonrası piyasaya çıkıp Atatürk paylaşımları yaptı

Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Disney'in Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası kafalarını kuma gömen platformun reklam yüzleri, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptali sonrası paylaşım yaptı. Platformun yüzlerinden Hazal Kaya, Eda Ece ve Atatürk dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.

23:02 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 23:12 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Disney'in 'Atatürk' kararına ses çıkaramayan ünlüler, bugün paylaşım yaptı.
Disney'in 'Atatürk' kararına ses çıkaramayan ünlüler, bugün paylaşım yaptı.

Disney Plus’ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verilmişti. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istemişti. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime edememişti. İçlerinden bazıları ise "Bilmiyorum, yorum yapamam" diyerek sorulan soruları geçiştirerek gelecek teklifleri kaybetmemek için adeta Disney'e açık kapı bırakmıştı.

Disney'e ses çıkaramamışlardı: Ünlüler Süper Kupa iptali sonrası piyasaya çıkıp Atatürk paylaşımları yaptı

Disney'in skandal kararı sonrası kafalarını kuma gömen platformun reklam yüzleri, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin,
'Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle'
iptali sonrası paylaşım yaptı.

Platformun yüzlerinden Hazal Kaya, Eda Ece ve Atatürk dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.

Vatandaşlardan gelen tepkilerden bazıları şöyle;

Disney'e tek kelime etmeyen ünlülerin 30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü
Disney'e tek kelime etmeyen ünlülerin 30 Ağustos'ta Atatürk ikiyüzlülüğü

Disney Plus’ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime etmedi. İçlerinden bazıları ise "Bilmiyorum, yorum yapamam" diyerek sorulan soruları geçiştirerek gelecek teklifleri kaybetmemek için adeta Disney'e açık kapı bıraktı. Bugün o ünlü isimlerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını Atatürk görselleriyle donatması dikkat çekti. Ünlülerin bu tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.


#Aras Bulut İynemli
#Atatürk
#Disney
#Hazal Kaya
#Eda Ece
1 saat önce
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