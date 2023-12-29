Disney'e ses çıkaramamışlardı: Ünlüler Süper Kupa iptali sonrası piyasaya çıkıp Atatürk paylaşımları yaptı

Disney Plus’ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime etmedi. İçlerinden bazıları ise "Bilmiyorum, yorum yapamam" diyerek sorulan soruları geçiştirerek gelecek teklifleri kaybetmemek için adeta Disney'e açık kapı bıraktı. Bugün o ünlü isimlerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını Atatürk görselleriyle donatması dikkat çekti. Ünlülerin bu tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.