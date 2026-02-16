Yeni Şafak
Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

15:5216/02/2026, Pazartesi
AA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.Ç, M.S.K. ve O.V. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.




#Diyarbakır
#yaralı
#silahlı kavga
