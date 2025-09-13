Yeni Şafak
Dört yıllık birikimi ile aldığı bir defa kullandığı aracı 30 dakikada yandı: Hurdasını bile atmaya kıyamadı

11:0113/09/2025, Cumartesi
IHA
Yanan otomobilin benzin hortumlarında çatlak olduğu iddia edildi.
Eskişehir’de dört yıllık birikimiyle aldığı, 1 defa kullandığı aracı 30 dakikada yanan otomobilinin yanışına çaresizce tanık olan Cemal Kalkan’ın yaşadığı dram, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere dair acı bir uyarı niteliği taşıyor.

Cemal Kalkan, 26 ALM 460 plakalı Tofaş marka otomobili ile Gültepe Mahallesi’ndeki bir ara sokakta seyir halindeyken kesin olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İlk etapta araç sahibi Cemal Kalkan ve çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken Kalkan’ın 4 yıllık çalışması sonucunda aldığı otomobili tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


'GÖZÜM GİBİ BAKIYORDUM'

Yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren Cemal Kalkan, aracının hurdasını bile atmaya kıyamadığını ve bu trajik olayın haftalarca gözünün önünden gitmediğini anlattı. Aracının yanışına engel olamayıp, 4 senelik emeğinin gözlerinin önünde yandığından bahseden Cemal Kalkan, "Aracıma gözüm gibi bakıyordum. Dört sene boyunca 265 bin lira civarı para biriktirmiştim. Arabamı 20 günde sadece 1 kere kullanmıştım. Arabamın neden yandığını bilmiyorum. Galiba benzin hortumlarında çatlak varmış. Yılların emeğimin gözümün önünde cayır cayır yanışını seyrettim. Yarım saat sürdü ya da sürmedi. Yanışına engel olamadım" dedi.




HURDASINI BİLE ATMADI

Kalkan, "Benim ilk arabamdı. İlk göz ağrım olduğu için hurdasını atmaya kıyamadım, satamadım. Hurdaya falan da vermedim. Yanık haliyle duruyor. Çok üzgünüm. Keşke olmasaydı diyorum, ama oldu. Yapacak bir şey yok. Benden önceki sahibi bütün bakımlarının yapıldığını söylemişti. Ben de ona güvendim. Ama yine de birkaç sanayiciye götürmüştüm, bir problem görememişlerdi, meğerse benzin hortumları eskiymiş" şeklinde konuştu.

Cemal Kalkan, ikinci el araç alacaklara aracın her yerine iyice bakmalarını şiddetle tavsiye etti.




