Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

9/01/2026, Cuma
Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.



