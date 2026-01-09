Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.