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El Emekleri Festivali göz kamaştırdı

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlenen 3. El Emekleri Festivali’nde görücüye çıktı.

04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Öte yandan yıl boyunca eğitim görüp eserlerini alıcısıyla buluşturan kursiyerler Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Öte yandan yıl boyunca eğitim görüp eserlerini alıcısıyla buluşturan kursiyerler Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Yıldırım Bayezid Külliyesi’nde düzenlenen ve 4 gün süren 3. El Emekleri Festivali, vatandaşın yoğun ilgisiyle tamamlandı. Kursiyerler, eğitim dönemi boyunca ortaya çıkardığı eserleri alıcısıyla buluştururken aile bütçelerine de katkı sağladı. Festival boyunca sık sık vatandaşla bir araya gelen ve stantları tek tek ziyaret edip kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, el emeği göz nuru ürünler yapan kursiyerleri tebrik etti. Program çerçevesinde Masalcı Dede Yusuf Duru, YouTuber Sertaç Güngör, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül, Karagöz Hacivat çocuklar için sahne alırken Yazar Dilek Cesur, Uzman Psikolog Müjde Yahşi, Yazarlar Tuba Kılıç ve Hatice Kübra Tongar, Yıldırımlılarla buluştu.


STANDARTLAR YÜKSELİYOR

Hizmet anlayışlarının merkezine insanı koyduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu şuurla, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak yıl sonunda düzenlediğimiz el emekleri festivali ile hemşehrilerimizin ürünlerini sergilemesine ve aile bütçelerine katkı sağlamasına aracı oluyoruz” dedi.


YILDIRIM'A RENK KATTI

El Emekleri Festivali’nin Yıldırım’a renk kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “3. El Emekleri Festivali ile birbirinden kıymetli konukları Yıldırımlılarla buluşturduk. Yıldırım Külliyesi bahçesinde şenlik havasında dolu dolu 4 gün geçirdik. Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan İ ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığı’mıza teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan yıl boyunca eğitim görüp eserlerini alıcısıyla buluşturan kursiyerler Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.


#Yıldırım Belediyesi
#el emeği
#eser
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