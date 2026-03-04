Yeni Şafak
Eski Futbolcu halı sahada kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

18:514/03/2026, Çarşamba
DHA
Hakan Erken’in fenalaştığı anlar kameraya yansıdı.
Hakan Erken’in fenalaştığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da Masterler Ligi’nde oynayan eski futbolcu Hakan Erken (51), halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahaleye rağmen Erken, olay yerinde hayatını kaybetti. Fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan Erken (51), hayatını kaybetti. Erken'in fenalaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giydiği öğrenilen ve Masterler Ligi'nde mücadele eden Hakan Erken, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir anda fenalaştı. Erken, dizlerinin üzerine çöktü. Kısa süre sonra yere yığılan Erken'e, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erken'in fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Bursa
#Halı Saha
#Kalp Krizi
