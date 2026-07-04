Eski kamulaştırma davaları kapatılıyor

Meclis’te kabul edilen yasayla, 8 Ekim 1956’dan önce kamulaştırma yapılmadan okul, yol, hastane gibi kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar hukuken kamulaştırılmış sayılacak. Düzenleme kapsamında tapu sahibi veya mirasçıları, belirli şartları taşımaları hâlinde yalnızca taşınmazın kamu hizmetine ayrıldığı tarihteki rayiç bedelini talep edebilecek. Güncel piyasa değeri üzerinden yeni bir tazminat istenemeyecek. Yasayla birlikte 12 Ocak 1963’ten sonra bu taşınmazlar hakkında bedel dâhil yeni dava açılmasının da önü kapatılıyor. Devam eden bazı davalarda da yeni hükümler uygulanacak. Tapuda kayıtlı taşınmazlar ise ilgili kamu kurumlarının açacağı dava sonucunda idare adına tescil edilecek.