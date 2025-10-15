Yeni Şafak
Eskişehir'de yalnız yaşayan 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Özpoyraz'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz evinde ölü bulundu.

Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan apartmandaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ı hareketsiz halde yatarken buldu.


Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpoyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.






