Etiyopya'da öldürülen iş adamları toprağa verildi

Etiyopya'ya turistik seyahat amacıyla giden iş adamları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ile beraberindeki 2 kişi, 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirilip, Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan Akbulak'ın ve Cengizhan Güngör'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akbulak ve Güngör için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akbulak ve Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni sonrası Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.