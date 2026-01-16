Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Etiyopya'da öldürülen iş adamları toprağa verildi

Etiyopya'da öldürülen iş adamları toprağa verildi

19:4216/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
İş adamalrının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi
İş adamalrının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi

Etiyopya'ya turistik gezi amaçlı giden iş adamları silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'ün cenazeleri Türkiye'ye getirilerek Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Cengizhan Güngör, Balıkesir’in Gönen ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Etiyopya'ya turistik seyahat amacıyla giden iş adamları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ile beraberindeki 2 kişi, 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirilip, Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan Akbulak'ın ve Cengizhan Güngör'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akbulak ve Güngör için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akbulak ve Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni sonrası Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Toprağa verildi

Yakınları tarafından cenazesi Balıkesir’in Gönen İlçesine getirilen Cengizhan Güngör, Armutlu Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrası Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi Cenaze törenine Güngör'ün ailesi ve akrabaları ile sevenleri katıldı.



#Etiyopya
#İş Adamı
#Cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları