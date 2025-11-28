Yeni Şafak
Evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çaldı

Evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çaldı

17:4928/11/2025, الجمعة
DHA
300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs İstanbul'da yakalandı.
300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çalan Ş.G. isimli kadın, İstanbul'da yakalandı.

Gebze ilçesinde 8 Ekim'de bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı.


Ev sahibinin durumu fark edip, ihbarı etmesi sonrası polis herekete geçti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. isimli kadın olduğu belirlendi. Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.



#Kocaeli
#Gebze
#ziynet eşyası
