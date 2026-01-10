Yeni Şafak
Evlenecek gençlere 500 bin lira çeyiz yardımı

04:0010/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yuvalarını kurma yolunda yardım yapılacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmak amacıyla "İki İnsan Bir Hayat" projesi hazırlandı. Proje kapsamında, Türkiye'de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek, başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. "İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

BAŞVURULAR 13 MART'TA

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak. Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek.



