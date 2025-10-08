Yeni Şafak
Eylül ayında Malatya Havalimanı’nda 75 bin 110 yolcuya hizmet verildi

16:448/10/2025, Çarşamba
IHA
Malatya Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu ulaşım istatistiklerini açıkladı.

Malatya Havalimanı’nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 73 bin 857, dış hat yolcu trafiği ise bin 253 oldu. Böylece toplam yolcu sayısı 75 bin 110 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 511, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 520’ye ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplam 620 ton olarak gerçekleşti.


Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 636 bin 507, uçak trafiği 4 bin 384, yük trafiği ise toplam 5 bin 108 ton oldu.



