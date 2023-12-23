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İki üniversiteye rektör atandı! Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararlarına göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

08:20 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Prof. Dr. Nevzat Şimşek - Prof. Dr. Fatma Kanca
Prof. Dr. Nevzat Şimşek - Prof. Dr. Fatma Kanca

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.




#Resmi Gazete
#Nevzat Şimşek
#Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü
#Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
#Mustafa Sencer Kiremitçi
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