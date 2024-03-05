|
Gündem

Fethi Sekin'in şehit edildiği yer anıt haline getirildi

İzmir'de terör örgütü PKK unsurlarının İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını engellerken, çatışmada vurulan polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği alan anıt haline getirildi.

00:49 - 5/03/2024 Salı
DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliye'sine, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK tarafından saldırıda düzenlendi. Polis memuru Fethi Sekin, bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunan teröristlerle girdiği çatışmada şehit edildi. Fethi Sekin'in şehit edildiği alan, bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çalışması ile kapatılarak anıt haline getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bu vesile ile şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can ile birlikte tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.' denildi.


#Fethi Sekin
#İzmir
#şehit
#anıt
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati