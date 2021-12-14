Fethiye Belediyesi Türkan Saylan heykeli açtı: CHP yönetimi de katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin heykel açılışlarına yenisi eklendi. Bu sefer ki adres Muğla Fethiye. Fethiye Belediyesi, yaptırdığı Türkan Saylan heykelini Bahriye Üçok Parkı'nda açtı. Açılış için geniş katılımlı bir tören düzenlendi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KUTLAMA
Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri, katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mesaj göndererek, Fethiye Belediyesi'ni tebrik etti.
"BİZE MESAJ VERİYOR"
Kendisini eleştiren vatandaşa savurduğu küfürlerle gündeme gelen CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Aydin 24'te yer alan habere göre açılışta yaptığı konuşmada,
"Açılışını yaptığımız bu anıt Türkan Saylan içindir. Türkan Saylan bizlere mesaj vermeye devam edecek" dedi.
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CHP'nin heykel sevdası boyut atladı: Her mahalleye bir heykel
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Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor. Hergün bir belediye heykel açılışıyla kendiyle yarışır hale geldi.
Bugün de CHP'li belediyeler bu yarışta bir güne 2 heykel sığdırırken günün ilk heykel haberi ise CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden...
Aydın Kuşadasın'da CHP'li belediye ilçede Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Sokak’ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak Sabahattin Ali’nin heykeli yerleştirildi.
Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı.
Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun'un ölümünden sonra CHP'den, yazar için heykel kararı gelmişti.
Uzun uğraşlar sonucu çalışmalarını tamamlayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi.
CHP'li belediyeler heykel yarışına girdi: Bir günde iki heykel açılışı yaptılar
En büyük icraatleri heykel dikmek olan CHP'li belediyeler adeta yarışa girdi. İzmir ve Aydın'da peş peşe yapılan açılışlarla, vatandaşlara iki heykel kazandırıldı. Kuşadasın'da Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi.
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CHP'li Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.
Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
'ÇOCUKLARIMIZ KORKABİLİR'<br><br>Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, \"Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir\" dedi.
Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, \"2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz.
Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık.
Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.
Aki, \"Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.
‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’<br><br>Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, \"Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı.
Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır\" diye konuştu.
CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir
En büyük icraatleri heykel dikmek olan ve heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyelerin tartışmalara neden olan son çalışması Denizli'de ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden oldu.