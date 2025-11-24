Geç saatlere kadar açık olan halı sahadaki aşırı gürültü mahalle halkının kabusu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri tarafından Batıkent Ampute Futbol Spor Kulübüne kiralanan halı saha, İlkyerleşim Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yenimahalle ilçesinde bulunan halı sahada gece 01.00’a kadar devam eden top ve düdük sesleri nedeniyle huzursuzluk yaşadıklarını bildiren mahalleli, belediyeye yaptıkları şikayetlerden sonuç alamadıklarını ifade etti. İlkyerleşim mahallesi sakinleri, halı saha ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.





'GİTMEDİĞİMİZ YER KALMADI'





Mahalle halkı olarak halı sahadan rahatsız olduklarını ifade eden Serhat Yılmaz, "Çağdaşlar sitesi sakinleri olarak 3 yıldır burada eziyet çekiyoruz. Belediyeye göre bunun adı kamu yararı ama bu kamuya eziyet. Evlerimize 10 metre kala Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ampute Spor Tesisi adı altında buraya bir işletme açtı. Burası halı saha değil, bildiğimiz mini bir stat. İnsanlar burada maç yapıyor, gece saat 00.00-01.00’a kadar düdük sesi, top sesi oluyor. Bazen burada kavgalar oluyor, küfürlü tezahüratlar oluyor. Biz artık bıktık buradan. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bize bir hediyesi mi diyelim biz buna? Biz çözüm istiyoruz, gitmediğimiz yer kalmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir sürü dilekçelerimiz var, Cimer’de bir sürü dilekçelerimiz var. İçişleri Bakanlığı’ndan ve Valimizden yardım bekliyorum. Burada bütün mahalle halkı eziyet çekiyor. Evimizde hastalarımız var, sabahleyin okula giden çocuklar var, rahat edemiyoruz. Cumartesi, pazar günleri amatör spor kulüplerinin burada maçları oluyor. Ankara genelinde ne kadar spor kulübü varsa gelip burada maç yapıyor. Biz bunu çekmek zorunda değiliz" dedi.





















'HEPİMİZİN AKIL VE RUH SAĞLIĞI BOZULDU'





Yaşadıkları rahatsızlıkları belediyeye iletmelerine rağmen cevapsız kaldığını belirten Tarkan Gürol, "Başkanımız sayesinde anayasanın ve hukukun diğer maddelerini öğrenmek zorunda kaldık. Benim öğrendiğim ve mahalledeki insanlarla paylaştığım maddelerden birisi şu; Anayasa’nın 56. maddesi devlet vatandaşların sakin ve huzurlu bir yaşamını teşkil etmekle yükümlü. Aynı zamanda yine öğrendiğimiz detaylardan birisi halı sahalar, imar parsellerine en az 40 metre uzaklıkta kentsel çalışma alanlarında olmalı. Burada spor alanı olarak ayrılan sonrasında belediye encümeninin oldu bitti kararıyla halı sahaya çevrilip peşinden de ANFA tarafından özel bir kulübe para karşılığı aylık 300 bin lira karşılığı kiralanan bu halı saha, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütün kanunlarına muhalefet ederek 40 metre uzaklıkta ve yalıtıma sahip olması gerekirken, imar parselinin evlerimizin 10 metre dibinde bütün vatandaşların huzurunu sabah 09.00’dan gece 00.00’a kadar kaçırmaktadır. Bu yüzden bütün mahalleli inanılmaz huzursuzuz. Hepimizin ruh sağlığı ve akıl sağlığı bozulmuş durumda. Belediyeye yaptığımız bütün çabalar karşılıksız kaldı. Biz bütün mahalleli olarak bu işlerin üzerine gidilmemesinin arkasında çok büyük soru işaretleri olduğunu düşünüyoruz. Görüntüler ortada, yaşadığımız sistematik gürültü terörü çocuklarımızın yine anayasayla korunan eğitim hakkına da çok açık şekilde müdahale etmektedir. Yetkililerin ve bunca şikayete rağmen görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında da ilgili yasaların çalıştırılmasını devletimizden talep ediyoruz" diye konuştu.







