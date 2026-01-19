Giresun'da üzerine çığ düşen çoban hayatını kaybetti

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Mustafa Yiğit, akşam saatlerinde üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.
