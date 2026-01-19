Yeni Şafak
Giresun'da üzerine çığ düşen çoban hayatını kaybetti

Giresun'da üzerine çığ düşen çoban hayatını kaybetti

21:3819/01/2026, Pazartesi
AA
Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Mustafa Yiğit, akşam saatlerinde üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Giresun
#Güce
#çığ
