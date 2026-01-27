Gizli bölmedeki 1 kilo altın ortadan kayboldu: Anahtar detayı dikkat çekti

"Yaklaşık 1 kiloya yakın altın vardı. Eşim öldükten sonra altınları toparladım ve yerine koydum. Aradan bir hafta geçti. Biz çocuklarla birlikte mezarlığa gittik. Oradan eve döndüm. 14 Aralık 2025 günüydü. Altınlara baktığımda yerinde olmadığını fark ettim. Eşimin iki kardeşinde de evin anahtarı vardı. Altınlarımın bulunduğu yeri onlardan başka kimse bilmiyordu. Altınlar gizli bir bölmedeydi. Altınları onlara sordum ancak inkar ettiler. O gün durumu polise bildirdim. Polisler inceleme yaptı ancak maalesef çalan kişi eldiven kullanmıştı. Kimsenin parmak izi çıkmadı"