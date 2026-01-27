Gizli bölmedeki 1 kilo altın ortadan kayboldu: Anahtar detayı dikkat çekti

Adana’da eşi ölen 88 yaşındaki görme ve duyma engelli adam, gizli bölmeye kaldırdığı yaklaşık 1 kilogram altınının çalındığını iddia ederek polise başvurdu.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde yaşayan ve yüzde 80 görme ve duyma engelli olan 88 yaşındaki Abdulmuttalip Koç, eşinin vefatının ardından hayatının ikinci büyük şokunu yaşadı.
Evinin kapısında zorlama olmadığını iddia etti
Almanya’dan emekli olduktan sonra 1999 yılında Türkiye’ye yerleşen Koç, Güllü Koç ile evliydi. Eşi, uzun süren hastalık sürecinin ardından geçen yıl 2 Aralık’ta hayatını kaybetti. Koç, yaklaşık 25 gün süren hastane süreci ve ardından cenaze işlemleriyle ilgilendi.Koç, cenaze telaşının sona ermesinden sonra 14 Aralık’ta komodinin içine yaptırdığı özel ve gizli bölmede sakladığı yaklaşık 1 kilogram altını kontrol etti. Altınların yerinde olmadığını fark eden yaşlı adam durumu polise bildirdi. Koç, kapısında herhangi bir zorlama olmadığını, eşinin iki kardeşinde evin anahtarının bulunduğunu ve altınların yerini yalnızca onların bildiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli olarak gösterilen akrabaları gözaltına aldı. Ancak şüpheliler, ifadelerinde altınları almadıklarını ve yerini bilmediklerini öne sürdü. Delil yetersizliği nedeniyle şüpheliler serbest bırakıldı.