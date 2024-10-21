Gülen'in cenazesi kaçırılabilir: FETÖ'nün parası kavga çıkardı

15 Temmuz darbe girişimin baş mimarı, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, örgüt içinde varolan güç mücadelesini daha da alevlendirdi. Kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili kavgalar patlak verdi. Cenazenin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışmalarının gölgesinde FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun 'cenazeyi kaçıracağı' iddiası örgütü karıştırdı.
Sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı uzun süredir bilinen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün 20 Ekim 2024 tarihinde ABD'de öldü.
- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fetullah Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Fetullah Gülen'in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı.
Eski videoları yeniymiş gibi yayınlandı
Kayıtlara geçen son görüntüleri
- Fetullah Gülen, 13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken böyle görüntülenmişti.
'Kara Kutu' cenazeyi kaçırabilir
Nereye gömülecek?
Yaşlılar 'Uzun Cevdeti' istemiyor
Örgütün serveti gözlerini döndürdü
Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, Fetullah Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile Türkyolu'nda. Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor. Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu'nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikayetçi.
Suikastlara kadar varacak sert kavgalar kapıda
Dengeler değişecek
- Örgüt içinde yer alanMustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz,Aymazile hareket ediyor.
- Bu isimlere karşılıkZaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin deTürkyolu ve Özcanile hareket ediyor.
Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.