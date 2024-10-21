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Gülen'in cenazesi kaçırılabilir: FETÖ'nün parası kavga çıkardı

Gülen'in cenazesi kaçırılabilir: FETÖ'nün parası kavga çıkardı

14:0721/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
DHA
IHA
AA
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Teröristbaşı Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde büyük panik başladı.
Teröristbaşı Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde büyük panik başladı.

15 Temmuz darbe girişimin baş mimarı, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, örgüt içinde varolan güç mücadelesini daha da alevlendirdi. Kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili kavgalar patlak verdi. Cenazenin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışmalarının gölgesinde FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun 'cenazeyi kaçıracağı' iddiası örgütü karıştırdı.

Sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı uzun süredir bilinen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün 20 Ekim 2024 tarihinde ABD'de öldü.

  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fetullah Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Fetullah Gülen'in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı.

Eski videoları yeniymiş gibi yayınlandı

Fetullah Gülen'in,
'Uzun Cevdet' lakaplı 'kara kutusu' olan Cevdet Türkyolu
'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi için ilaç verdiği,
örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayımladığı ortaya çıkmıştı.
Türkyolu, hem Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

Kayıtlara geçen son görüntüleri

  • Fetullah Gülen, 13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken böyle görüntülenmişti.

'Kara Kutu' cenazeyi kaçırabilir

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt elebaşı Gülen’in ölümü, örgütün üst kademelerinde büyük bir güç mücadelesine yol açtı. Özellikle Gülen’in cenazesinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı konuları tartışma konusu oldu.
Cevdet Türkyolu, cenazenin kontrolünü elinde tutarak hızlı bir şekilde defnedilmesini isterken, örgütün Avrupa kanadındaki yaşlılar, cenaze için önemli isimlerin beklenmesini savunuyor.
Bu çekişme, Türkyolu’nun cenazeyi kaçıracağına dair iddiaları da beraberinde getirdi.
FETÖ'cü Cevdet Türkyolu

Nereye gömülecek?

Örgüt içinde,
Gülen’in mezarının bilinmemesi konusunda ortak bir karara varıldı.
Plana göre, cenaze namazı yalnızca birkaç kişinin katılımıyla kılınacak ve son ikamet ettiği yer olan Türkyolu’nun damadının evinin ormanlık alanına gömülecek. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülüyor ancak Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimali diğer örgüt mensuplarını endişeye sevk ediyor.

Yaşlılar 'Uzun Cevdeti' istemiyor

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır biliniyordu. Fetullah Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan Türkyolu aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmediği, kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen Türkyolu'nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Örgütün serveti gözlerini döndürdü

Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, Fetullah Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile Türkyolu'nda. Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor. Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu'nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikayetçi.

Suikastlara kadar varacak sert kavgalar kapıda

Örgütün Avrupa ayağını yöneten
Abdullah Aymaz
'ın, ABD ayağını yöneten
Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan
'ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Aymaz, gerekirse “Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma” bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor.
Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.
Abdullah Aymaz

Dengeler değişecek

  1. Örgüt içinde yer alan
    Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz,
    Aymaz
    ile hareket ediyor.
  2. Bu isimlere karşılık
    Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de
    Türkyolu ve Özcan
    ile hareket ediyor.

Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.


TRT Haber FETÖ elebaşının ölümünü böyle duyurdu: Sunucunun kıyafetindeki büyük gönderme!

FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini yayınlayan TRT Haber ekranlarında, spiker Oya Eren Özkan'ın giydiği kıyafet dikkat çekti. Özkan'ın üstünde, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT ekranında silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş'ın giydiği lacivert ceket kombininin aynısı olduğu görüldü. Sunucu Oya Eren Özkan canlı yayında yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünü “Vatan haini, din düşmanı Fetullah Gülen’ öldü sözleriyle duyurdu. Özkan, sözlerinin devamında, “Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti. Bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda 'iyi bilmezdik' de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine" ifadelerine yer verdi.




#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Cevdet Türkyolu
#Abdullah Aymaz

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