Hafızlara ilahiyatlarda yüzde 10 kontenjan

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleşmişti. 136 öğrencinin icazet töreni çok konuşuldu ve gündemden düşmedi. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin talebi üzerine YÖK adım attı.

Ersin Çelik'in Yeni Şafak'taki köşe yazısında yer alan bilgiye göre; İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde mevcut kontenjanların içinde olmak kaydıyla imam hatip lisesi mezunu hafız öğrenciler için ayrı kontenjanlar hazırlanacak.

20 bine yakın öğrenci hafızlık eğitimi alıyor

Ersin Çelik'in yazısındaki ilgili bölüm şöyle: "Ayasofya’daki hafızlık icazet töreni çok ilgi görmüş ve günlerce konuşulmuştu.Şu anda 20 bine yakın imam hatip öğrencisi aynı zamanda hafızlık eğitimi görüyor. Ortaokulda hafız olup, lisede pekiştirme yapıyorlar. Bu eğitimin yükseköğrenimde de devam etmesi gündemdeydi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden talep gelince YÖK adım attı. Edindiğim bilgiye göre İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde mevcut kontenjanların içinde olmak kaydıyla imam hatip lisesi mezunu hafız öğrenciler için ayrı kontenjanlar belirlenmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüş ve talepleri de dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar ile ilahiyat alanında daha ehliyetli kadroların yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrılan yüzde 10’luk kontenjan için hafız öğrenciler kendi aralarında yarışacak ve ÖSYM sınavında aldıkları puanlara göre tıpkı Teknoloji, Sanat ve Tasarım fakültelerinde olduğu gibi bu bölüme yerleşecekler."

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