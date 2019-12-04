Gündem HDP önündeki evlat nöbetinde 93 gün Aile sayısı 58 oldu
DİYARBAKIR

HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün: Aile sayısı 58 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 93'üncü günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2017 yılında 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen 36 yaşındaki Vahide Çiftçi ile birlikte 58'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Vahide Çiftçi
Vahide Çiftçi

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 93'üncü günde de sürdürüyor.

AA
Evlat nöbeti tutan aileler.

'ÖZLEM'İMİ 12 YAŞINDA KAÇIRDILAR'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Güvenlik Köyü'nden gelen Vahide Çiftçi, 12 yaşındayken 15 Eylül 2017'de kaçırılan kızı Özlem için bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

  • Diyarbakır'a kızına kavuşmak umuduyla geldiğini anlatan Vahide Çiftçi, "Kızım Özlem, 15 Eylül 2017'de akşam ablamın evine giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 2 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım okula gidiyordu. 6'ıncı sınıf öğrencisiydi. Ben buraya kızım Özlem'e kavuşmak için geldim. Kızımı istiyorum" dedi.

DHA
Özlem Çiftçi

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.

DHA
HDP önündeki evlat nöbetinde 93. gün.
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